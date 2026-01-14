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Ghost Rockers

Schach der Königin

Studio 100 KidsStaffel 4Folge 51vom 14.01.2026
Schach der Königin

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Ghost Rockers

Folge 51: Schach der Königin

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Jana bringt es nicht übers Herz, sich an Charlie zu rächen. Stattdessen verhilft sie den Ghost Rockers zur Flucht aus dem Hauptquartier des Schwarzen Auges. Inzwischen gelingt es Brandon und Rocco, einen Untergebenen Verlindens auszutricksen. Kurz darauf wimmelt es vor dem Hauptquartier des Verbrechers nur so von Polizei. Hat die Kreuzkönigin noch ein weiteres Ass im Ärmel?

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