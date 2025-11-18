Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Freier Fall

sixxStaffel 1Folge 21vom 18.11.2025
Freier Fall

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 21: Freier Fall

42 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

Melinda erlebt unheimliche Dinge: In dem Antiquitätenladen, den sie mit ihrer Freundin betreibt, ist es eiskalt, ohne dass man den Grund dafür finden könnte, und hinter einer Tür begegnet sie dem Geist eines verstorbenen Piloten. Leider kann sie zurzeit mit niemandem über ihre Probleme sprechen, denn ihr Mann Jim hat als Sanitäter gerade furchtbar viel zu tun, und ihre Freundin Andrea drängt sie, den Laden zu vergrößern und kennt kein anderes Thema mehr ...

