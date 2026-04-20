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Ghosts

Comedy CentralStaffel 3Folge 1vom 20.04.2026
Die Fleule

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Ghosts

Folge 1: Die Fleule

20 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Sam, Jay und die verbleibenden Geister lüften das Geheimnis, welcher Geist ins Jenseits gegangen ist. Außerdem müssen Sam und Jay eine Eule umsiedeln, damit sie die Scheune zu Jays Restaurant umbauen können.

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