Staffel 3Folge 1vom 20.04.2026
Die FleuleJetzt kostenlos streamen
Ghosts
Folge 1: Die Fleule
20 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Sam, Jay und die verbleibenden Geister lüften das Geheimnis, welcher Geist ins Jenseits gegangen ist. Außerdem müssen Sam und Jay eine Eule umsiedeln, damit sie die Scheune zu Jays Restaurant umbauen können.
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Ghosts
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Paranormal, Fantasie, Comedy, Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3: Comedy Central