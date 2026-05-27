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Ghosts

Comedy CentralStaffel 4Folge 18vom 27.05.2026
Zermanscht und zugenäht

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Ghosts

Folge 18: Zermanscht und zugenäht

20 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12

Um Sasappis dabei zu helfen, seine große Liebe Shiki zu besuchen, versuchen Jay, Sam und die Geister, die Geistergrenze zu überbrücken. Allerdings geht der Plan leider schief - mit überraschenden Folgen für alle Bewohner.

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