Staffel 4Folge 18vom 27.05.2026
Zermanscht und zugenähtJetzt kostenlos streamen
Ghosts
Folge 18: Zermanscht und zugenäht
20 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12
Um Sasappis dabei zu helfen, seine große Liebe Shiki zu besuchen, versuchen Jay, Sam und die Geister, die Geistergrenze zu überbrücken. Allerdings geht der Plan leider schief - mit überraschenden Folgen für alle Bewohner.
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Ghosts
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Genre:Sitcom, Paranormal, Fantasie, Comedy, Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Comedy Central & © Season 3-4: Comedy Central Germany