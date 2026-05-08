Staffel 4Folge 5vom 08.05.2026
Im Schatten des VorhangsJetzt kostenlos streamen
Ghosts
Folge 5: Im Schatten des Vorhangs
20 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
Alberta bietet Sam an, ihr beim Vorsprechen für eine Rolle bei einer örtlichen Theatergruppe zu helfen. Dabei verliebt sich Sasappis Hals über Kopf in eine der Schauspielerinnen und nutzt Jays Träume, um ihr näherzukommen.
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Ghosts
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Paranormal, Fantasie, Comedy, Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: Comedy Central & © Season 3-4: Comedy Central Germany