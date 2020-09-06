Giadas beste Familienrezepte
Folge vom 06.09.2020: Koch-Duett mit Bobby Flay
21 Min.Folge vom 06.09.2020
Die TV-Köchin Giada De Laurentiis lädt ihren guten Freund und Starkoch Bobby Flay in ihre Küche ein. Das Power-Paar bereitet zusammen ein farbenfrohes Grillmenü zu. Es gibt Pasta Fra Diavolo mit gegrillten Meeresfrüchten, spritzige Aprikosen-Minz-Sours und zum Dessert gegrillte Früchte mit Karamellsoße in goldbraunem Teig. Es wird lustig, lehrreich und lecker.
Genre:Kochen, Anleitung/Tutorial
