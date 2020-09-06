Giadas beste Familienrezepte
Folge vom 06.09.2020: Burrito auf Chinesisch
21 Min.Folge vom 06.09.2020
Giada De Laurentiis ist gerade von ihrer Reise nach Hongkong zurückgekehrt und sehr von der chinesischen Küche inspiriert. Eins ihrer neuen Lieblingsgerichte - die chinesische Spezialität Dim Sum - kocht sie heute nach. Zu den gedämpften Teigtaschen mit Rinderrippe gibt es einen cremigen Maisbrei in dünnen Teigblättern, serviert wird das Gericht mit einem scharfen Dip. Zum Abschluss macht sie Schoko-Bao, einen traditionellen chinesischen Snack.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.