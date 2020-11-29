Zum Inhalt springenBarrierefrei
Giadas beste Familienrezepte

Fischrezepte zu Weihnachten

HGTV
Fischrezepte zu Weihnachten

Fischrezepte zu WeihnachtenJetzt kostenlos streamen

Giadas beste Familienrezepte

Folge vom 29.11.2020: Fischrezepte zu Weihnachten

21 Min.

An Heiligabend feiert Giada De Laurentiis mit dem italienischen Teil ihrer Familie traditionell das Mahl der sieben Fische, bei dem es verschiedene Köstlichkeiten aus dem Meer gibt. Das Weihnachtsmenü umfasst Branzino mit Mandarine und Kräutern, gegrillte Garnelen in einer pikanten Soße und knusprige Austern - ein raffinierter Feiertagsgenuss garniert mit einer leckeren Soße.

