Giadas beste Familienrezepte
Folge vom 29.11.2020: Fischrezepte zu Weihnachten
21 Min.Folge vom 29.11.2020
An Heiligabend feiert Giada De Laurentiis mit dem italienischen Teil ihrer Familie traditionell das Mahl der sieben Fische, bei dem es verschiedene Köstlichkeiten aus dem Meer gibt. Das Weihnachtsmenü umfasst Branzino mit Mandarine und Kräutern, gegrillte Garnelen in einer pikanten Soße und knusprige Austern - ein raffinierter Feiertagsgenuss garniert mit einer leckeren Soße.
Genre:Feiertag, Kochen, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.