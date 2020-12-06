Giadas beste Familienrezepte
Folge vom 06.12.2020: Dekadente Desserts
21 Min.Folge vom 06.12.2020
Desserts zum Dahinschmelzen: Giada De Laurentiis widmet sich köstlichen Nachspeisen - und zwar in besonders ausgefallenen Varianten. Es gibt Espresso-Kuchen mit toskanischer Likör-Buttercreme - bei dem jeder Bissen ein himmlischer Genuss ist. Und auch ihre Walnuss-Rosmarin-Tarte mit Orangencreme kommt immer gut an!
