Giadas beste Familienrezepte

Wohlfühlessen mit Freundinnen

HGTVFolge vom 06.12.2020
Wohlfühlessen mit Freundinnen

Giadas beste Familienrezepte

Folge vom 06.12.2020: Wohlfühlessen mit Freundinnen

21 Min.Folge vom 06.12.2020

Für einen Soulfood-Lunch mit Freundinnen im Garten bereitet Giada De Laurentiis einen leichten und herzhaften Emmer-Palmkohl-Salat, Mandel-Pfirsich-Toast mit Mandelmus und saftigen Früchten sowie Karottenscheiben mit cremigem Erbsenpesto zu. On top verrät die Moderatorin eine tolle Idee für ein DIY-Gastgeschenk.

