Spitzenküche im Las-Vegas-StyleJetzt kostenlos streamen
Giadas beste Familienrezepte
Folge vom 15.11.2020: Spitzenküche im Las-Vegas-Style
21 Min.Folge vom 15.11.2020
Die TV-Köchin Giada De Laurentiis zeigt Gerichte wie im Restaurant - aber aus der eigenen Küche. Sie verrät die Original-Rezepte für Chicken Masala Fleischbällchen, toskanisches Rib Eye Steak im Las Vegas-Stil und Zitronen-Spaghetti mit Riesengarnelen aus ihrem Restaurant in Las Vegas.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.