Giadas beste Familienrezepte

HGTVFolge vom 15.11.2020
Folge vom 15.11.2020: Spitzenküche im Las-Vegas-Style

21 Min.Folge vom 15.11.2020

Die TV-Köchin Giada De Laurentiis zeigt Gerichte wie im Restaurant - aber aus der eigenen Küche. Sie verrät die Original-Rezepte für Chicken Masala Fleischbällchen, toskanisches Rib Eye Steak im Las Vegas-Stil und Zitronen-Spaghetti mit Riesengarnelen aus ihrem Restaurant in Las Vegas.

