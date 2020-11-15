Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVFolge vom 15.11.2020
21 Min.Folge vom 15.11.2020

Giada De Laurentiis zeigt vier schnelle und einfache Rezepte, wenn unter der Woche keine Zeit zum Kochen bleibt. Ihre One Post Pasta, Red-Snapper-Sandwiches, ihr Palmkohl-Hummus-Salat und die einfachen Bananen Foster können in nur wenigen Minuten für die ganze Familie zubereitet werden und schmecken köstlich.

