Giadas beste Familienrezepte
Folge vom 29.11.2020: Thanksgiving-Festessen
21 Min.Folge vom 29.11.2020
Giada De Laurentiis veranstaltet ein großes Thanksgiving-Dinner für ihre Familie im Freien. Den traditionellen Gerichten verleiht sie einen modernen Twist. Es gibt saftigen Truthahnrollbraten à la Giada, Bacon-Bourbon-Rosenkohl-Spieße und zerstampfte Kartoffeln, Sellerie und Pastinaken mit tollen Gewürzen, die in Festtags-Stimmung versetzen.
Genre:Feiertag, Kochen, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.