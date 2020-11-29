Zum Inhalt springenBarrierefrei
Giadas beste Familienrezepte

Thanksgiving-Festessen

HGTVFolge vom 29.11.2020
Thanksgiving-Festessen

Thanksgiving-Festessen Jetzt kostenlos streamen

Giadas beste Familienrezepte

Folge vom 29.11.2020: Thanksgiving-Festessen

21 Min.Folge vom 29.11.2020

Giada De Laurentiis veranstaltet ein großes Thanksgiving-Dinner für ihre Familie im Freien. Den traditionellen Gerichten verleiht sie einen modernen Twist. Es gibt saftigen Truthahnrollbraten à la Giada, Bacon-Bourbon-Rosenkohl-Spieße und zerstampfte Kartoffeln, Sellerie und Pastinaken mit tollen Gewürzen, die in Festtags-Stimmung versetzen.

