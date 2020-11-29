Zum Inhalt springenBarrierefrei
Giadas beste Familienrezepte

Snacks für die Pyjamaparty

HGTV
Snacks für die Pyjamaparty

Giadas beste Familienrezepte

Folge vom 29.11.2020: Snacks für die Pyjamaparty

21 Min.Folge vom 29.11.2020

Giada De Laurentiis ist zu Gast im Podcast „Slumber Party with Alie and Georgia". Passend zum Thema bringt die TV-Köchin den Hosts leckere Frühstücks-Snacks mit - wie ihre süßen Pancake-Sandwiches mit Mandelmus und Kirschmarmelade und pikant gefüllte Eggs Benedict mit Bloody Mary Dip. Noch lustiger wird die Podcast-Aufzeichnung mit Lavendel-Kamille-Tequila, ein milder und eleganter Cocktail, der das Frühstück perfekt abrundet.

