Giadas beste Familienrezepte
Folge vom 29.11.2020: Snacks für die Pyjamaparty
21 Min.Folge vom 29.11.2020
Giada De Laurentiis ist zu Gast im Podcast „Slumber Party with Alie and Georgia“. Passend zum Thema bringt die TV-Köchin den Hosts leckere Frühstücks-Snacks mit - wie ihre süßen Pancake-Sandwiches mit Mandelmus und Kirschmarmelade und pikant gefüllte Eggs Benedict mit Bloody Mary Dip. Noch lustiger wird die Podcast-Aufzeichnung mit Lavendel-Kamille-Tequila, ein milder und eleganter Cocktail, der das Frühstück perfekt abrundet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.