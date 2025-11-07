Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur
Folge 5: Durststrecke
45 Min. 07.11.2025 Ab 12
An Bord der nicaraguanischen Wasserwacht halten Cyril Chauquet und sein Team Ausschau nach Wilderern. Außerdem haben sie die benötigten DNA-Proben der Tarpune noch nicht eingesammelt, so dass sie ihre Mission noch tiefer in den Dschungel verschlägt.
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Natur, Tiere
Produktion:CA, 2021
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.