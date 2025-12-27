Zum Inhalt springenBarrierefrei
Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 2vom 02.01.2026
Folge 2: Hai-Noon

43 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12

Cyril Chauquet und sein Team stürzen sich in eine gefährliche, actiongeladene Mission, bei der das Adrenalin durch die Adern pumpt: Ein gefährlicher Bullenhai treibt die Abenteurer in seichte Gewässer voller Krokodile und Nilpferde, die über die Ruhestörung nicht amüsiert sind.

