Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur
Folge 3: Zerreissprobe
43 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
Cyril nimmt den nächsten Giganten unter Wasser ins Visier: Der Cubera Snapper könnte einen Mann über Bord ziehen, so mächtig und schwer ist er. Ein alter Freund des Fisch-Experten verrät der Crew, wo das seltene Objekt der Begierde zu finden ist.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Natur, Tiere
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.