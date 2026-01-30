Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 3vom 30.01.2026
43 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12

Cyril nimmt den nächsten Giganten unter Wasser ins Visier: Der Cubera Snapper könnte einen Mann über Bord ziehen, so mächtig und schwer ist er. Ein alter Freund des Fisch-Experten verrät der Crew, wo das seltene Objekt der Begierde zu finden ist.

