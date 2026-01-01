Boliviens DschungelriesenJetzt kostenlos streamen
Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur
Folge 5: Boliviens Dschungelriesen
41 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12
Cyril und sein Team fischen in unbekannten Gewässern und ziehen einen Pfauenaugen-Stechrochen an Land. Vorsicht ist geboten, denn er hat eine giftige Schwanzflosse voller Widerhaken.
Alle Staffeln im Überblick
Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Natur, Tiere
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.