Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur

Moturo-Jagd mit Hindernissen

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 6vom 16.01.2026
Moturo-Jagd mit Hindernissen

Moturo-Jagd mit HindernissenJetzt kostenlos streamen

Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur

Folge 6: Moturo-Jagd mit Hindernissen

42 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12

Heftige Stürme sorgen für überflutete Flussufer. Ein wackeliger Schlepper soll das Team über das Wasser führen, um es in die Nähe des begehrten Moturo-Giganten zu bringen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur
Kabel Eins Doku
Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur

Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur

Alle 3 Staffeln und Folgen