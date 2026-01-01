Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur
Folge 7: Genprobe, bitte!
43 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12
Das Schicksal meint es nicht gut mit Cyril. Ein prächtiges Exemplar eines riesigen Moturo-Fisches ist ihm entwischt und Probleme mit dem Motor seines Bootes erschweren die Suche. Die Pechsträhne soll jedoch schon bald ein Ende finden ...
