Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur

Dinosaurier am Ende der Welt

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 8vom 23.01.2026
Dinosaurier am Ende der Welt

Dinosaurier am Ende der WeltJetzt kostenlos streamen

Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur

Folge 8: Dinosaurier am Ende der Welt

43 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12

Auf der Jagd nach dem riesigen Süßwasserfisch Arapaima, muss sich Cyril eine besondere Taktik einfallen lassen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur
Kabel Eins Doku
Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur

Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur

Alle 3 Staffeln und Folgen