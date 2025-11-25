Nicht ohne meine MutterJetzt kostenlos streamen
Gilmore Girls
Folge 2: Nicht ohne meine Mutter
43 Min.Folge vom 25.11.2025
Rory und ihre Mitschülerin Paris arbeiten gemeinsam an einem Charity-Projekt und geraten sich wie immer in die Haare. Zwischen dem Gezeter erfährt Rory jedoch, dass die Elite-Uni, an der sie sich bewerben will, sehr auf außerschulische Aktivitäten achtet. Also legt sie sich mächtig ins Zeug und vernachlässigt darüber den enttäuschten Dean.
