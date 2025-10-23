Gilmore Girls
Folge 22: Ganz oder gar nicht
43 Min.Folge vom 23.10.2025
Emily und Richard sehen in der hübschen Psychologin Carolyn die perfekte Partnerin für Christopher und starten die Verkupplungsmaschine. Unterdessen hat Lorelai ein entscheidendes Gespräch mit Carolyn. Daraufhin fährt Lorelai zu Luke und setzt ihm die Pistole auf die Brust - entweder sie heiraten nun endlich oder die Beziehung ist beendet ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gilmore Girls
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH