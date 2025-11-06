Gilmore Girls
Folge 19: Ausgebremst
41 Min.Folge vom 06.11.2025
Obwohl sich Lorelai und Luke ausgesprochen haben, ist ihr Verhältnis immer noch angespannt. Als Lorelais Auto den Geist aufgibt, wendet sie sich an Luke, damit er ihr beim Kauf eines neuen Wagens beratend zur Seite steht. Die beiden Streithähne kriegen sich wieder in die Haare, finden aber gleichzeitig auch zueinander. Unterdessen bekommt Rory die lang ersehnte Antwort auf ihre Bewerbung für das Stipendium ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Gilmore Girls
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH