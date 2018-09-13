Mega-Beef und Testosteron-AlarmJetzt kostenlos streamen
Global Gladiators
Folge 3: Mega-Beef und Testosteron-Alarm
104 Min.Folge vom 13.09.2018Ab 12
Hoch hinaus geht es für die Promis in der Metropole Bangkok: Bei "Hang Over" gewinnt das Teampaar, das sich am längsten an den Händen festhält - ehe der Partner in die Tiefe stürzt ? Eine Tuk Tuk-Fahrt, die ist lustig? Heute wartet auf die Promis ein wilder Rodeo-Ritt - auf dem Dach eines Tuk Tuks. Wer schafft es, sich länger auf dem Gefährt zu halten, während ein Mitglied aus der gegnerischen Mannschaft am Steuer sitzt?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Global Gladiators
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben