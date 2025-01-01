GlobalTrek - Die Kunst der inneren Reise
Folge 1: Red Heart
81 Min.Ab 12
Abenteurer Lei Jona bewegt sich auf den Spuren der Nomaden durch die Wüsten Australiens und Afrikas. Inmitten der Abgeschiedenheit kommt es zu unerwarteten Begegnungen und während Lei immer wieder an seine Grenzen kommt, entpuppt sich die Essenz von reisenden Nomaden in ihrer Ambivalenz. Auf der Suche nach Antworten auf die Frage, was einen Nomaden ausmacht, bricht Lei seine eigenen Grenzen.
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:de, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mindexploring Projects M.E.P.