Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
GlobalTrek - Die Kunst der inneren Reise

Red Heart

xploreStaffel 2Folge 1
Red Heart

Red HeartJetzt kostenlos streamen

GlobalTrek - Die Kunst der inneren Reise

Folge 1: Red Heart

81 Min.Ab 12

Abenteurer Lei Jona bewegt sich auf den Spuren der Nomaden durch die Wüsten Australiens und Afrikas. Inmitten der Abgeschiedenheit kommt es zu unerwarteten Begegnungen und während Lei immer wieder an seine Grenzen kommt, entpuppt sich die Essenz von reisenden Nomaden in ihrer Ambivalenz. Auf der Suche nach Antworten auf die Frage, was einen Nomaden ausmacht, bricht Lei seine eigenen Grenzen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

GlobalTrek - Die Kunst der inneren Reise
xplore
GlobalTrek - Die Kunst der inneren Reise

GlobalTrek - Die Kunst der inneren Reise

Alle 2 Staffeln und Folgen