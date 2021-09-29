Zerreißprobe in den Rocky MountainsJetzt kostenlos streamen
Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine
Folge vom 29.09.2021: Zerreißprobe in den Rocky Mountains
44 Min.Folge vom 29.09.2021Ab 6
64,4 Unzen Gold im Wert von 120 000 Dollar: Der erste Cleanout in den „Hummocks“ war ein großer Erfolg. Aber Dave Turin und seiner Crew macht in Colorado der schwarze Sand zu schaffen. Die Männer müssen ihr Equipment modifizieren, damit ihnen beim Schürfen kein Körnchen Edelmetall verloren geht. Und in der Nachbarschaft gibt es offenbar Menschen, die den Schatzsuchern nicht wohlgesinnt sind. Die Truppe wurde angeschwärzt. Bei den örtlichen Behörden ist eine Beschwerde eingegangen, weil das Team bei der Arbeit regelmäßig die Landstraße überquert.
Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.