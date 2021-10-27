Zum Inhalt springenBarrierefrei
Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine

Auf Goldsuche in Montana

DMAX
Folge vom 27.10.2021
Auf Goldsuche in Montana

Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine

Folge vom 27.10.2021: Auf Goldsuche in Montana

45 Min.Folge vom 27.10.2021

27 Unzen pro Woche: Die Glücksritter dürfen am Lynx Creek im US-Bundesstaat Arizona keine Zeit verlieren, wenn sie dort ihre hochgesteckten Ziele erreichen wollen. Vorarbeiter Jason Sanchez hebt mit seinem 50 Tonnen schweren Bagger an der Abraumhalde einen Graben aus, um die Wasserversorgung zu optimieren. Und Dave Turin nimmt 1800 Kilometer entfernt auf dem „goldreichsten Acker der Welt“ Bodenproben. Das Areal in Montana gilt seit dem amerikanischen Bürgerkrieg als Hotspot für Schatzsucher. Findet man dort mit modernen Maschinen kostbare Reichtümer?

