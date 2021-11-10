Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine
Folge vom 10.11.2021: Endspurt
44 Min.Folge vom 10.11.2021Ab 12
Die Schatzsucher nehmen am Lynx Creek Stichproben. Dabei teilen sich die Männer im US-Bundesstaat Arizona in drei Gruppen auf. „KC“ Morgan und Jason Sanchez versuchen ihr Glück am Fain Lake Dam und die anderen Teammitglieder krempeln rund 800 Meter von Jesse Abschnitt entfernt die Ärmel hoch. Beim Endspurt zählt jede Minute, denn bis zum Saisonende bleiben den Goldgräbern nur noch vier Tage. Dave Turin und seinen Gefährten fehlen noch 31 Unzen Edelmetall. Knacken die Glücksritter auf den letzten Metern die anvisierte Eine-Million-Dollar-Marke?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.