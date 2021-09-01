Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine
Folge vom 01.09.2021: Hitzekollaps
45 Min.Folge vom 01.09.2021Ab 12
Es ist Hochsommer im US-Bundesstaat Colorado. Dave Turin und seinen Mitstreitern stehen bei Temperaturen von fast 40 Grad die Schweißperlen auf der Stirn. Und die extreme Hitze macht den Glücksrittern nicht nur körperlich zu schaffen. Der niedrige Pegelstand im Entnahme-Teich stellt bei der Schatzsuche ein echtes Problem dar, denn ohne Wasser können die Männer kein Gold waschen. Muldenkipper-Fahrer „KC“ Morgan organisiert Pumpen und Schläuche, um das Problem zu lösen, während sein Boss drei Kilometer entfernt einen neuen Schürfspot unter die Lupe nimmt.
Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
