Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine
Folge vom 22.09.2021: Hoffen auf die Hummocks
45 Min.Folge vom 22.09.2021Ab 12
Dave Turin hat im Goldgräber-Geschäft schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Mit seinem Know-how war der Abenteurer am Yukon und in Südamerika eine wertvolle Stütze im Team von Todd Hoffman. Bei eisigen Minustemperaturen und brütender Hitze gingen die Männer Seite an Seite durch dick und dünn. Aber dann kam es zum großen Knall und „Dozer Dave“ verließ die Gruppe. Zwei Jahre nach seinem Ausstieg startete der Schatzsucher mit einem Team aus Neulingen in Arizona ein eigenes Projekt. Doch der erhoffte Erfolg blieb aus. Die Männer konnten am Lynx Creek mit Ach und Krach ihre Unkosten wettmachen. Gelingt der Truppe im US-Bundesstaat Colorado mit einer neuen Waschanlage der Durchbruch?
Genre:Reality, Abenteuer
