Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine
Folge vom 22.09.2021: Rekordjagd
45 Min.Folge vom 22.09.2021
Es war ein zähes Ringen, denn Goldgräber sind nicht in allen Regionen des US-Bundesstaates Colorado willkommen. Aber am Ende konnte Dave Turin die Gemeindemitglieder doch überzeugen. Mit der Schürfgenehmigung in der Tasche bricht das Team am Box Creek in die „Hummocks“ auf. Das Saisonziel von 400 Unzen ist zum Greifen nah und die Erfolgsnachricht setzt bei den Glücksrittern Kraftreserven frei. Aber dann droht ein gravierendes technisches Problem die Pläne der Schatzsucher zu durchkreuzen. Verkantete Steine setzen das Förderband der Truppe außer Gefecht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.