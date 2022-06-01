Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge
Folge vom 01.06.2022: Goldsegen für die Macars
Paul und Susan Macar betreiben im Südwesten des US-Bundesstaates Colorado eine Mine. Aber dem Duo geht beim Schürfen am San Miguel River jede Menge Edelmetall durch die Lappen. Denn ihre zehn Jahre alte Waschanlage hat kein bewegliches Sieb und nur einen Einfüllschacht und eine Waschrinne. Damit ihr Betrieb Gewinne abwirft, müsste das Paar aus 75 Kubikmetern Erdreich mindestens eine Unze Gold gewinnen. Aber davon sind Paul und Susan weit entfernt. Weniger Ausfallzeiten und mehr Effizienz: Bringen Freddy Dodge und Juan Ibarra das Business in die Spur?
