Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge
Folge vom 29.06.2022: Der Goldgräber-Nachwuchs
42 Min.Folge vom 29.06.2022Ab 6
Dave Follets Söhne sind bei der Schatzsuche voll in ihrem Element. Aber Anfängerfehler kosten beim Schürfen Zeit und Geld. Deshalb droht ihr Goldgräber-Projekt zu scheitern. Anstatt sich auf die vielversprechenden Erdschichten zu konzentrieren, verarbeiten die Jungs haufenweise wertloses Material. Damit verschleißen sie nur ihre Maschinen. Und die Anlage des Trios ist nicht richtig justiert. Deshalb landet in den Waschrinnen nur sehr wenig Edelmetall. Freddy Dodge und Juan Ibarra helfen dem Nachwuchs im US-Bundesstaat Oregon auf die Sprünge.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.