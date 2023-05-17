Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAX Folge vom 17.05.2023
44 Min. Ab 12

Wenn Parker Schnabel in fünf Tagen aus dem US-Bundesstaat Alaska in den Klondike zurückkehrt, um die Goldausbeute zu begutachten, soll die neue Flugpiste fertig sein. Das Projekt beschert dem Team zusätzliche Arbeit, denn die Waschanlagen müssen parallel weiterlaufen. Fred Lewis und seine Crew schöpfen unterdessen wieder Hoffnung. In der letzten Woche haben die Schatzsucher ihre Ausbeute verdoppelt. Können die Männer das hohe Tempo bis zum Ende der Saison beibehalten? Und am Paradise Hill streiken die Bulldozer. Das passt Tony Beets gar nicht in den Kram.

