Goldrausch in Alaska

Wer braucht schon einen Bonus?

DMAXFolge vom 05.07.2023
Wer braucht schon einen Bonus?

Wer braucht schon einen Bonus?Jetzt kostenlos streamen

Goldrausch in Alaska

Folge vom 05.07.2023: Wer braucht schon einen Bonus?

89 Min.Folge vom 05.07.2023Ab 12

Nach zehn Jahren endet für Parker Schnabel im Klondike eine Ära. Die Schürflizenzen am Indian River laufen in Kürze aus und der Minenboss will dort kein Gold zurücklassen. Das Team rüstet sich für den Endspurt. 150 Kilometer nördlich kämpft Fred Lewis um den Fortbestand seiner Mine. Ein Bulldozer bleibt bei der Arbeit am California Creek im Schlamm stecken. Können die Schatzsucher die Planierraupe mit einem Bagger aus dem Morast befreien? Und Tony Beets entdeckt am Paradise Hill eine Vertiefung, in der sich sehr viel Edelmetall abgelagert hat.

