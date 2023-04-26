Goldrausch in Alaska
Folge vom 26.04.2023: Flussbiegung der Hoffnung
44 Min.Folge vom 26.04.2023Ab 12
1344 Unzen Gold im Wert von 2,4 Millionen Dollar: Die Ausbeute im Klondike kann sich sehen lassen. Aber Parker Schnabel und sein Team müssen in Nordamerika auch ihre zweite Waschanlage zum Laufen bringen, wenn sie ihre Ziele erreichen wollen. Die Clayton-Brüder hoffen derweil an einer Flussbiegung am California Creek auf reiche Beute. Dort verlangsamt sich das fließende Wasser und die Goldpartikel sinken zu Boden. Zumindest in der Theorie, denn ob an dem vielversprechenden Schürfspot tatsächlich Edelmetall zu holen ist, muss sich erst noch herausstellen.
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.