Goldrausch in Alaska

Das 15-Millionen-Dollar-Wagnis

DMAX Folge vom 02.04.2024
Folge vom 02.04.2024: Das 15-Millionen-Dollar-Wagnis

88 Min. Ab 12

Die Glücksritter Nordamerikas starten in eine neue Goldsaison. Tony Beets und seine Sippe haben heuer Großes vor: 6.000 Unzen sind das Ziel! Um die Rekordmarke zu erreichen, fährt Tony schwere Geschütze auf. Am Paradise Hill will der Goldschürfer eine 7 Hektar große Supergrube ausbaggern. Auch Rick Ness ist aus der Versenkung zurück. Nach einer unfreiwilligen Auszeit kämpft er nun um seine Mine bei Keno City. Den dicksten Paukenschlag zum Saisonbeginn legt Goldjunge Parker Schnabel aufs Parkett. Für 15 Millionen Dollar kauft er seinen eigenen Claim im Klondike.

