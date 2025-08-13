Goldrausch in Alaska
Folge vom 13.08.2025: König ohne Langeweile
45 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 6
Tony Beets hat sich in Nordamerika mit Ehrgeiz, Zielstrebigkeit und Ausdauer ein eigenes Reich aufgebaut. Der „König des Klondike“ arbeitet zwölf bis dreizehn Stunden am Tag. Er leitet zwei Betriebe, schaut Neueinsteigern auf die Finger und rettet verunglückte Fahrzeuge. Der Goldgräber stellt hohe Ansprüche an sich selbst und andere. Das gilt auch für neue Mitarbeiter. Ein guter Lebenslauf reicht nicht aus, um den erfolgreichen Schatzsucher zu beeindrucken. Ein kräftiger Händedruck ist ihm oft wichtiger. Denn Tony sucht Leute, die eifrig mit anpacken.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.