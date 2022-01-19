Goldrausch in Alaska
Folge vom 19.01.2022: Bodenkrieg
88 Min.Folge vom 19.01.2022Ab 12
Fred Lewis lag in den vergangenen Wochen und Monaten nicht auf der faulen Haut. Der Ex-Soldat hat in der Winterpause in den US-Bundesstaaten Arizona und Nevada mehrere Claims getestet, aber seine Bemühungen waren nicht von Erfolg gekrönt. Während die anderen Teams in Nordamerika bereits die Ärmel hochkrempeln, steht der Neuling in der Branche noch immer ohne Schürfgrund da. In seiner Not wendet sich der Goldgräber an Parker Schnabel. Aber der 26-jährige Minen-Boss hat keine Geschenke zu verteilen. Denn vielversprechender Grund und Boden ist rar gesät.
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.