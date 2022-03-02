Ein erlösender BefreiungsschlagJetzt kostenlos streamen
Goldrausch in Alaska
Folge vom 02.03.2022: Ein erlösender Befreiungsschlag
44 Min.Folge vom 02.03.2022Ab 12
Brandon Carr darf am Paradise Hill keine Zeit verlieren. Der Goldgräber soll dort Tony Beets' Waschanlage reparieren. Das Lochblech ist defekt. In der letzten Saison hat das Team vier Tage gebraucht, um den Schaden zu beheben. Das muss in diesem Jahr schneller gehen. Denn wenn die Maschine stillsteht, verdient der „König des Klondike“ kein Geld. Fred Lewis schöpft derweil am California Creek wieder Hoffnung. Der Ex-Soldat kann mit seiner Veteranen-Crew bei der Schatzsuche endlich durchstarten. Der erste Cleanout spült 15 000 Dollar in die Kasse.
