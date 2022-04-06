Goldrausch in Alaska
Folge vom 06.04.2022: Des Monsters Wiedergeburt
44 Min.Folge vom 06.04.2022Ab 12
„The Good, the Bad and the Ugly“: Parker Schnabel und seine Schatzsucher-Crew haben ihre Schürfspots im Klondike nach einem berühmten Italowestern aus den Sechzigerjahren benannt. Auf dem „guten Abschnitt“ geht den Männern nach acht Wochen das goldhaltige Material aus, deshalb ziehen die Glücksritter mit ihrem Equipment 150 Meter weiter zum nächsten Standort. Rick Ness und sein Team bringen unterdessen am Duncan Creek mit schweren Maschinen ihre Waschanlage in Position. „Monster Red“ soll im Rally Valley pro Stunde 230 Kubikmeter Erdreich verarbeiten.
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.