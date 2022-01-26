Goldrausch in Alaska
Folge vom 26.01.2022: Greenhorns auf der Piste
88 Min.Folge vom 26.01.2022Ab 12
Parker Schnabel will mit seiner Crew am Indian River in dieser Saison 8000 Unzen Edelmetall ausgraben. Aber es ist kostspielig, den vielversprechenden Grund und Boden zu erschließen. Der 26-jährige Minen-Boss hat 700 000 Dollar investiert - und bis dato noch kein Gold gewonnen. Rick Ness und seine Mitstreiter können dagegen bei der Schatzsuche in den Bergen von Keno erste Erfolge vorweisen. Nathan Thornington beschickt die Waschanlage des Teams stündlich mit fünfundsiebzig Kubikmetern Schürfmaterial. Aber dann streikt auf dem Claim eine Pumpe.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.