Goldrausch in Alaska
Folge vom 10.05.2023: Freiheit ist Gold wert
44 Min.Folge vom 10.05.2023Ab 12
Parker Schnabel nimmt nach zwei Jahren Vorbereitungszeit in Alaska seine neue Mine in Betrieb. Der Schatzsucher hat sich 30 Kilometer nördlich von Fairbanks 1200 Hektar vielversprechenden Grund und Boden gesichert, auf dem er in der ersten Saison rund 1000 Unzen Edelmetall ans Tageslicht befördern will. Geht Parkers Rechnung in Nordamerika auf? Fred Lewis hofft unterdessen am California Creek auf die große Wende. Mit dem Gold aus dem Freiheitsabschnitt will der Ex-Soldat seiner Familie nach vielen Entbehrungen ein sorgenfreies Leben ermöglichen.
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
