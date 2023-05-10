Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Goldrausch in Alaska

Freiheit ist Gold wert

DMAXFolge vom 10.05.2023
Freiheit ist Gold wert

Freiheit ist Gold wertJetzt kostenlos streamen

Goldrausch in Alaska

Folge vom 10.05.2023: Freiheit ist Gold wert

44 Min.Folge vom 10.05.2023Ab 12

Parker Schnabel nimmt nach zwei Jahren Vorbereitungszeit in Alaska seine neue Mine in Betrieb. Der Schatzsucher hat sich 30 Kilometer nördlich von Fairbanks 1200 Hektar vielversprechenden Grund und Boden gesichert, auf dem er in der ersten Saison rund 1000 Unzen Edelmetall ans Tageslicht befördern will. Geht Parkers Rechnung in Nordamerika auf? Fred Lewis hofft unterdessen am California Creek auf die große Wende. Mit dem Gold aus dem Freiheitsabschnitt will der Ex-Soldat seiner Familie nach vielen Entbehrungen ein sorgenfreies Leben ermöglichen.

Alle verfügbaren Folgen