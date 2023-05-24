Goldrausch in Alaska
Folge vom 24.05.2023: Aller guten Dinge sind drei
88 Min.
Parker Schnabel hat ein kleines Vermögen in seinen neuen Claim investiert. Das Areal in Alaska soll seine Zukunft sichern. Erste Tests zeigen an, dass dort Gold im Wert von über zehn Millionen Dollar liegen könnte. Für Dave Turin beginnt unterdessen 500 Kilometer weiter südlich eine neue Ära. Der 63-jährige Schatzsucher trifft sich an der Glacier Creek Mine in Alaska mit seinem Team, um Zukunftspläne zu besprechen. Und Tony Beets will mit seiner Crew einen neuen Abschnitt trockenlegen. Die Männer heben ein riesiges Becken aus und bauen einen Damm.
