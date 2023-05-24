Zum Inhalt springenBarrierefrei
Goldrausch in Alaska

Aller guten Dinge sind drei

DMAX
Folge vom 24.05.2023
Aller guten Dinge sind drei

Goldrausch in Alaska

Folge vom 24.05.2023: Aller guten Dinge sind drei

88 Min.
Ab 12

Parker Schnabel hat ein kleines Vermögen in seinen neuen Claim investiert. Das Areal in Alaska soll seine Zukunft sichern. Erste Tests zeigen an, dass dort Gold im Wert von über zehn Millionen Dollar liegen könnte. Für Dave Turin beginnt unterdessen 500 Kilometer weiter südlich eine neue Ära. Der 63-jährige Schatzsucher trifft sich an der Glacier Creek Mine in Alaska mit seinem Team, um Zukunftspläne zu besprechen. Und Tony Beets will mit seiner Crew einen neuen Abschnitt trockenlegen. Die Männer heben ein riesiges Becken aus und bauen einen Damm.

