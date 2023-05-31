Goldrausch in Alaska
Folge vom 31.05.2023: Die Mammutaufgabe
44 Min.Folge vom 31.05.2023Ab 12
Brady und Brandon Clayton haben bis dato 58 Unzen Gold geschürft. Mit den Einnahmen wollen die Brüder in Nordamerika einen neuen Abschnitt erschließen. Zu diesem Zweck müssen die Männer eine Straße bauen. Aber dann streikt am California Creek plötzlich der Bulldozer. Parker Schnabels Projekt in Fairbanks nimmt ebenfalls Fahrt auf. Seine neue Mine in Alaska soll noch in diesem Jahr Gewinn abwerfen. Um an das Gold zu gelangen, muss seine Crew dort 80 000 Kubikmeter Erdreich abtragen. Und Tony Beets Schatzsucher-Team stößt bei der Arbeit auf einen Mammutzahn.
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.