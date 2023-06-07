Goldrausch in Alaska
Folge vom 07.06.2023: Die Monsterpumpe
44 Min.Folge vom 07.06.2023Ab 12
Mike Beets möchte seinem Vater beweisen, dass man sich auf ihn verlassen kann. Er hat den Abschnitt ausgewählt, auf dem das Team in den nächsten Wochen Gold schürfen wird. Sein Ruf als angehender Minenboss hängt davon, ob er es schafft, das vier Hektar große Areal bis zum Winter leer zu räumen. Aber dann liefert die 900 PS starke Wasserpumpe plötzlich nicht mehr genug Druck. Fred Lewis investiert seinen Profit unterdessen in einen Bagger. Der Löffel der 50-Tonnen-Maschine fast rund drei Kubikmeter. Damit kann das Team deutlich mehr Erdreich bewegen.
