DMAX
44 Min.Folge vom 14.06.2023Ab 12

Fred Lewis steht am California Creek mit dem Rücken zur Wand. Die Ausbeute pro Woche beträgt dort nur 15 Unzen und bis zum Saisonende bleiben den Goldgräbern nur ein paar Wochen. Deshalb bittet der Ex-Soldat Parker Schnabel um Hilfe. Der Schatzsucher soll sich Freds Betrieb ansehen, um potenzielle Fehlerquellen auszumerzen. Und die Ursache für die Misere ist schnell ausgemacht. Die Siebdecks der Waschanlage sind abgenutzt, dadurch verliert das Team sehr viel Edelmetall. Vorarbeiter Mitch Blaschke hat am Indian River mit ähnlichen Problemen zu kämpfen.

