Goldrausch in Alaska

DMAXFolge vom 12.04.2023
44 Min.Folge vom 12.04.2023Ab 12

Tyler Mahoney soll Parker Schnabel beim Aufbau seines neuen Betriebs in Alaska unterstützen. Aber es wird noch eine Weile dauern, bis der Minenboss einen Teil seiner Ressourcen in die USA verlegt. Damit sich die Lady am Indian River nicht nutzlos vorkommt, bringt Parker ihr bei, wie man einen Muldenkipper steuert. Fred Lewis und Buzz Legault bauen unterdessen ein neues Gestell für ihre Waschanlage. Und Tony Beets nimmt mit seinem Schatzsucher-Team in Nordamerika ein Entwässerungsprojekt in Angriff. Denn auf seinem Claim versinken die Fahrzeuge im Morast.

