Goldrausch in Alaska
Folge vom 26.04.2023: Die 50.000-Unzen-Marke
44 Min.Folge vom 26.04.2023Ab 12
Parker Schnabels Schatzsucher-Team zieht seine 45 Tonnen schwere Waschanlage auf ein fünf Meter hohes Fundament. Danach montieren die Männer an der Maschine das 30 Meter lange Förderband. Wenn die Glücksritter am Indian River den Zeitplan einhalten, könnte der 27-jährige Minenboss in seiner Goldgräber-Karriere sehr bald die 50 000-Unzen-Marke knacken. Am Paradise Hill geht die Arbeit unterdessen nur langsam voran. Denn der Boden auf beiden Abschnitten ist noch immer gefroren. Hat Tony Beets im kanadischen Yukon Territory einen Plan B in der Hinterhand.
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.